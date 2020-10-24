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منوعات

أرنولد شوارزنيجر يخضع لجراحة فى القلب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أرنولد شوارزنيجر
أرنولد شوارزنيجر
وكالات
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قال نجم أفلام الحركة أرنولد شوارزنيجر، إن عملية جراحية أجريت له في القلب لكنه يشعر بأنه في حالة «رائعة».

وقال نجم فيلم «تيرمينتور» وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق: «أصبح لدي صمام أورطي جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي، أشعر بأنني في حالة رائعة وأمشي بالفعل في شوارع كليفلاند، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل».

ونشر شوارزنيجر «73 عامًا» صورة لنفسه، وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى في كليفلاند كلينك وشكر الطاقم الطبي هناك.

وأجريت لشوارزنيجر، الذي ولد بعيب خلقي في القلب،عملية قلب مفتوح طارئة عام 2018 لاستبدال صمام رئوي.

وأصبح شوارزنيجر أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في العالم في الثمانينات بأفلام منها «كونان ذا باربارين»، و174تيرمينتور»، وأفلام كوميدية مثل «توينز».

وفي عام 2003، انتخب شوارزنيجر حاكمًا لولاية كاليفورنيا ودافع عن السياسات البيئية، وبعد إنهاء ولايته في 2011 عاد إلى السينما.

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