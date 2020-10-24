ارتفاع الإصابات بكورونا فى المكسيك إلى 880775

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و418 حالة وفاة ليصل العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 880775 وحالات الوفاة إلى 88312.وقال مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.