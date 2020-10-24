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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعد بلقاحات مجّانية للجميع ضدّ كورونا إذا فاز فى الانتخابات

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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تعهّد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة جو بايدن بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ مجّانًا "للجميع" في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء تاس" أكّد في خطاب استعرض فيه خطّته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يومًا من موعد الانتخابات، أنّه "فورَ توافر لقاح آمن وفعّال، فإنّه يجب أن يُتاح مجّانًا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلّف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكّد بدوره أنّ اللقاح يجب أن يُوفّر مجّانًا.

ويُلقي الديموقراطيّون باللوم على الملياردير الجمهوري في مسألة عدم وجود استجابة فدراليّة قويّة للوباء الذي أودى بأكثر من 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم.

وقال بايدن "إنّ كوفيد-19 يتجاوز كلّ شيء واجهناه في تاريخنا الحديث، وهو لا يُظهر بوادر تباطؤ"، مشدّدًا على أنّ "الفيروس يزداد قوّةً في كلّ الولايات الأمريكيّة" تقريبًا.

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عامًا "نحن في هذه الأزمة منذ نحو ثمانية أشهر، والرئيس ليست لديه خطّة حتى الآن".

وأردف بايدن في خطاب متلفز "لقد تخلّى عنكم، تخلّى عن أُسرتكم، وتخلّى عن أمريكا".

وتعهّد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجيّة وطنيّة "للتغلّب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعيّة.

وهو عازم في هذا الإطار على استشارة حكّام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقاليّة، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه.

وبمجرّد وصوله إلى السلطة، سيدعو الكونجرس على وجه الخصوص إلى التّصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفدرالية ووسائل النقل بين الولايات.

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