واشنطن بوست: «فيسبوك» قد تواجه دعوى احتكار في نوفمبر

اعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه من المتوقع أن يوجه المحققون الفدراليون اتهامات بالاحتكار ضد شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر القادم.وكانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، تبحث في انتهاكات القوة السوقية لكبريات الشركات، قد وجدت أن أربع شركات تكنولوجية كبيرة استخدمت "عمليات استحواذ قاتلة" لضرب المنافسين، وفرضت رسوما باهظة، وأجبرت الشركات الصغيرة على إبرام عقود "جائرة" باسم الربح.وفي شهر يوليو الماضي، استجوب المشرعون رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرج، بشأن استحواذ الشركة على "إنستجرام" خلال جلسة استماع لمكافحة الاحتكار حضرها أيضا الرؤساء التنفيذيون لـ"جوجل" و"أمازون".وفي حالة خسارة فيسبوك قضية مكافحة الاحتكار، قد تواجه قيودا أو تجبر على قطع أجزاء من أعمالها، اعتمادا على ما يمكن إثباته في المحكمة.