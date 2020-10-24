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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق نار في عاصمة غينيا مع تجدّد المواجهات على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
إطلاق نار في عاصمة
إطلاق نار في عاصمة غينيا
وكالات
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صدر دوي أصوات إطلاق نار في كوناكري عاصمة غينيا، بعدما أظهرت النتائج فوز الرئيس ألفا كوندي بولاية جديدة في انتخابات تعتبرها المعارضة غير دستورية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أكد شهود عيان للوكالة أن "دوي إطلاق نار سمع في حي سونفونيا في كوناكري حيث اشتبك أنصار ديالو مع قوات الأمن"، وأنه "تم إطلاق أعيرة تحذيرية وتدخلت الشرطة لإزالة الحواجز وتفريق متظاهرين".

وأظهرت نتائج أولية أن كوندي حصل تقريبا على مثل عدد أصوات أقوى منافسيه مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو بعد فرز 37 من 38 دائرة.

وأثار قرار كوندي الترشح لولاية ثالثة احتجاجات ومواجهات متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم 17 على الأقل في اشتباكات منذ الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

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