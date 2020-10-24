رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:50 ص
مهرجان سماع الدولى
مهرجان سماع الدولى بدورته 13.
ايهاب مصطفى
طباعة
شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة الدكتور إنتصار عبد الفتاح، في دورته الثالثة عشر، أمس الجمعة، على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

حيث قدم بيت الفنون برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الأغانى الدينية، قدمتها شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، إشراف فني عاطف سعيد والدكتور أحمد رفعت، تدريب تامر عزمي.

واستهل نجوم الشعبة فقراتهم بأسماء الله الحسنى، وشدوا بأغنية «إلى رحاب يثرب»، كما تغنت الفنانة فاطمة إبراهيم بأغنية «محمد يا رسول الله»، والفنان أحمد سعدون بأغنية «النور تجلى»، والفنان حسن سعد بأغنية «متى يا حبيب القلب».

وتشارك عدة قطاعات من وزارة الثقافة في مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، بالتعاون مع وزارتى السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ويقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام الى العالم) لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف (وطن بلا حدود)،

وفي الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ أكتوبر الجاري، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بمشاركة ٢٠ فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، وكذلك فرق من الكنائس المصرية.
مهرجان سماع الدولى بدورته 13.
مهرجان سماع الدولى بدورته 13.
مهرجان سماع الدولى بدورته 13.
مهرجان سماع الدولى بدورته 13.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الأهلي الرسمي.. أجاي ومروان يقودان الهجوم أمام الوداد

بالأحمر والأبيض.. إطلالات النجوم في مهرجان الجونة (صور)

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

قبل التصويت.. خطوات معرفة لجنة الانتخابات مجلس النواب 2020

الصور

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

دراسة: دواء شائع للقلب والأوعية الدموية يخفف مخاطر الوفاة بكورونا

وزير الرياضة يهنئ الأهلى بعد حسم بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا

الاقتران الأعظم بين المشتري وزحل في ظاهرة لن تحدث قبل 2080.. 21 ديسمبر

تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء بشرم الشيخ بطول 1125 مترا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى

عمرو العزالى يناقش المسافة بين السينما والشعر

«القاضي» في ختام ملتقى فلسطين للقصة العربية: توافرت شروط نجاحه

«الثقافة العراقية» تنتهي من اختيار الأعمال الخاصة بمهرجان الواسطي