شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى

شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة الدكتور إنتصار عبد الفتاح، في دورته الثالثة عشر، أمس الجمعة، على مسرح بئر يوسف بالقلعة.حيث قدم بيت الفنون برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الأغانى الدينية، قدمتها شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، إشراف فني عاطف سعيد والدكتور أحمد رفعت، تدريب تامر عزمي.واستهل نجوم الشعبة فقراتهم بأسماء الله الحسنى، وشدوا بأغنية «إلى رحاب يثرب»، كما تغنت الفنانة فاطمة إبراهيم بأغنية «محمد يا رسول الله»، والفنان أحمد سعدون بأغنية «النور تجلى»، والفنان حسن سعد بأغنية «متى يا حبيب القلب».وتشارك عدة قطاعات من وزارة الثقافة في مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، بالتعاون مع وزارتى السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ويقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام الى العالم) لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف (وطن بلا حدود)،وفي الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ أكتوبر الجاري، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بمشاركة ٢٠ فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر، وكذلك فرق من الكنائس المصرية.