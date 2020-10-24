الليلة.. انطلاق أولى حلقات حكاية «لازم أعيش» لجميلة عوض

تستعد الفنانة جميلة عوض اليوم لانطلاق اولى حلقات حكاية "لازم أعيش" التي تخوض بطولتها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" بعد تأجيل عرضها منذ السبت قبل الماضي على شاشة dmc، وأعيدت عرض حكاية "بنات موسى" من نفس العمل بدلًا منها.حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في بطولتها بجانب جميلة عوض كل من نجلاء بدر، فراس سعيد، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف."إلا أنا" قصص مقتبسة من أحداث واقعية، ويتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.