السبت تظاهرات جديدة لاطلاق الشرطة النار على زوجين من السود في إيلينوى

يتجمع متظاهرون مجددا اليوم السبت في ووكيجان بولاية إيلينوي للمطالبة بإجابات بشأن إطلاق الشرطة النار الذي أسفر عن مقتل رجل أسود أعزل وإصابة صديقته حسبما قال منظم محلي لهذه المظاهرات.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" شارك أكثر من 100 شخص في مسيرة في ووكيجان يوم الخميس للاحتجاج على إطلاق النار في 20 أكتوبر الذي أودى بحياة مارسيليس ستينيت البالغ من العمر 19 عاما.وقدر كلايد ماكليمور مؤسس فرع جماعة حياة السود مهمة في مقاطعة ليك أن ما بين 200 و300 شخص سيتجمعون من الساعة الرابعة مساء السبت.وأضاف ماكليمور أن ذلك سيتبعه إقامة صلاة يوم الأحد بالقرب من مكان إطلاق النار على ستينيت وصديقته تافارا وليامز خلال توقف في إشارة مرور في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.وقالت إدارة شرطة ووكيجان إن رجل شرطة من أصل إسباني أطلق النار على سيارة الزوجين لسيرها في الاتجاه المعاكس عندما اقترب منها وكان يخشى على سلامته.وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور علي سلاح ناري في السيارة.وقال ماكليمور إن المحتجين يريدون أن تتولى وزارة العدل التحقيق في الحادث وليس شرطة الولاية التي تباشر التحقيق كإجراء عادي.