موريتانيا: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و662 إصابة مؤكدة.
وأكد الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و374 شخصا، مشيرة إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 163.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأكد الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و374 شخصا، مشيرة إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 163.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.