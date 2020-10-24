الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشيه

أعلنت الولايات المتحدة، تسجيل 83010 إصابات بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الجائحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" كان الرقم السابق والمسجل في 17 يوليو الماضي، 76842 حالة.وتشير الأرقام المعلنة رسميا، إلى ان المنحنى الوبائي في البلاد يتجه صعودا، حيث سجلت الخميس أرقاما قياسيا وصلت إلى 76195 إصابة، و916 حالة وفاة بالفيروس.وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13 % مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبلغ في المتوسط 785 حالة يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة.وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وسجلت أمريكا إجمالي إصابات بلغ 8 ملايين و733 ألف و574 إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 229139 حالة وفاة بالفيروس.