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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا والاتحاد الأوروبى يطلقان منتدى ثنائيا حول قضايا الصين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات
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أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل الحوار خلال اتصالي هاتفي، وفقا لبيان مشترك.

وسيتم إجراء "الحوار الثنائي" من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن "الممثل الأعلى نائب الرئيس بوريل ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو رحبا ببدء الحوار كمنتدى مخصص للخبراء الأوروبيين والأمريكيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين".

وكان بومبيو يضغط على الدول الأوروبية لرفض عملاق التكنولوجيا الصيني شركة هواوي، التي تسعى إلى تنفيذ البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

ويتهم بومبيو الشركة بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ووافق بومبيو وبوريل على عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين حول "قضايا تشمل حقوق الإنسان والأمن والتعددية"، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية في منتصف نوفمبر المقبل.

كما بحث بومبيو وبوريل دعمهما لاستقلال بيلاروس وحثا أرمينيا واذربيجان على "الوقف الفوري للأعمال العدائية" بينهما بسبب الصراع على منطقة ناجورنو كاراباخ.

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