5 مكاسب من فوز الأهلى على الوداد المغربى
السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمكن من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مواجهة العودة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، وكان قد فاز في الذهاب بكازابلانكا بنتيجة 2-0.
فوز الأهلي شهد العديد من المكاسب على صعيد الأرقام نرصدها على النحو التالي:.. للتفاصيل اضغط هنا
فوز الأهلي شهد العديد من المكاسب على صعيد الأرقام نرصدها على النحو التالي:.. للتفاصيل اضغط هنا