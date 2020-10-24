5 مكاسب من فوز الأهلى على الوداد المغربى

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمكن من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مواجهة العودة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، وكان قد فاز في الذهاب بكازابلانكا بنتيجة 2-0.فوز الأهلي شهد العديد من المكاسب على صعيد الأرقام نرصدها على النحو التالي:.. للتفاصيل اضغط