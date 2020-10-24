المغرب يشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في منطقة الدار البيضاء الكبرى ومدينتي برشيد وبن سليمان، اعتبارًا من يوم الأحد، ولمدة 4 أسابيع بسبب تفشي الوباء.وجاء في بيان للحكومة: «أن هذه التدابير تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء وحتى السادسة صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية».وقررت الحكومة إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء وتشجيع العمل عن بعد.وسجل المغرب الجمعة 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 4151 حالة أمس الخميس، بحصيلة اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في مارس الماضي.وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416، وإجمالي الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.