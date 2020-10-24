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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 63 وفاة بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بشكل طفيف مقارنة بيوم الخميس، حين بلغ 62 شخصا.

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6312 شخصا.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر بعد.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن في وقت سابق أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

ولم يتلق اللقاح حتى اليوم أي مواطن روسي باستثناء من شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بانتظار أن تنتهي مرحلة التصنيع اللازمة للبدء بالتطعيم الشامل للراغبين وتوفير المنتجين دفعات قادرة على تغطية الحاجة المحلية.

وقال وزير الصحة إنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية نوفمبر.

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