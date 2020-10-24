سيئول: سنواصل السعى للحوار مع بيونج يانج حول المسؤول الكورى المقتول

أعلنت سيئول أنها ستواصل السعي للحوار مع بيونج يانج لمعرفة ملابسات مقتل المسؤول الكوري الجنوبي، برصاص كوريا الشمالية الشهر الماضي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية "لي إن-يونج" إن الشيء الذي لن تتخلى بلاده عنه "هو أن نعثر على جثة القتيل ونعيدها إلى عائلته" وأضاف: "سيتعين علينا إيجاد طريقة لحل القضية بسلاسة من خلال الحوار".وكان مسؤول كوري جنوبي قتل في 22 سبتمبر أثناء انجرافه إلى المياه الكورية الشمالية، وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن الجنود الكوريين الشماليين أحرقوا جثته بعد قتله، وهو ما نفته بيونج يانج التي اعتذرت عن الحادث مؤكدة "أن ما أحرقه الجنود هو متعلقاته وأن جثته فقدت".