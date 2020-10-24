بالأسماء.. أعضاء لجنة لائحة الشيوخ
السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، علي أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2020.
وتضمن تشكيل لجنة اعداد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائب من أعضاء المجلس، جاءت أسماءهم على النحو التالي:
المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس
فيبي فوزي وكيلة المجلس
المستشار فرج الدرى
عبد الله أمين محمود عصر
سامح محمد معروف عبد الله عاشور
محمد شوقى عبد العال حافظ
محمد جاد محمد جاد
محمد شبانة عبد العزيز بدوى
يوسف السيد يوسف عامر
جميل حليم حبيب ميخائيل
نهال مجدى أحمد فهمى المغربل
حسام إبراهيم الدسوقى محمد الخولى
عبد الحى الرفاعى محمد عبيد
أحمد عبد الجواد محمد محمد
هانى صلاح محمد سرى الدين
أمل محمد رمزى محمد منير خليل
طارق فاروق محمود نصير
فاروق مجاهد شحاتة على حريز
فايز إبراهيم محمد أحمد أبو حرب
هانى يوسف عبد الشهيد جرجس
خالد أبو الوفا محمد محمد
دينا محمد نبيل محمد هلالى
باهر محمد أمين مغازى
تيسير محمد رزق مطر
سامح محمد أنور أحمد عصمت السادات
حنا جريس قلدى توماس
أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع
عمرو عزت محمد السيد
أكمل سامى نجاتى خطاب
وتضمن تشكيل لجنة اعداد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائب من أعضاء المجلس، جاءت أسماءهم على النحو التالي:
المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس
فيبي فوزي وكيلة المجلس
المستشار فرج الدرى
عبد الله أمين محمود عصر
سامح محمد معروف عبد الله عاشور
محمد شوقى عبد العال حافظ
محمد جاد محمد جاد
محمد شبانة عبد العزيز بدوى
يوسف السيد يوسف عامر
جميل حليم حبيب ميخائيل
نهال مجدى أحمد فهمى المغربل
حسام إبراهيم الدسوقى محمد الخولى
عبد الحى الرفاعى محمد عبيد
أحمد عبد الجواد محمد محمد
هانى صلاح محمد سرى الدين
أمل محمد رمزى محمد منير خليل
طارق فاروق محمود نصير
فاروق مجاهد شحاتة على حريز
فايز إبراهيم محمد أحمد أبو حرب
هانى يوسف عبد الشهيد جرجس
خالد أبو الوفا محمد محمد
دينا محمد نبيل محمد هلالى
باهر محمد أمين مغازى
تيسير محمد رزق مطر
سامح محمد أنور أحمد عصمت السادات
حنا جريس قلدى توماس
أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع
عمرو عزت محمد السيد
أكمل سامى نجاتى خطاب
قرار تشكيل لجنة اللائحة
قرار تشكيل لجنة اللائحة
قرار تشكيل لجنة اللائحة
قرار تشكيل لجنة اللائحة