بالأسماء.. أعضاء لجنة لائحة الشيوخ

أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، علي أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2020.وتضمن تشكيل لجنة اعداد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائب من أعضاء المجلس، جاءت أسماءهم على النحو التالي:المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلسفيبي فوزي وكيلة المجلسالمستشار فرج الدرىعبد الله أمين محمود عصرسامح محمد معروف عبد الله عاشورمحمد شوقى عبد العال حافظمحمد جاد محمد جادمحمد شبانة عبد العزيز بدوىيوسف السيد يوسف عامرجميل حليم حبيب ميخائيلنهال مجدى أحمد فهمى المغربلحسام إبراهيم الدسوقى محمد الخولىعبد الحى الرفاعى محمد عبيدأحمد عبد الجواد محمد محمدهانى صلاح محمد سرى الدينأمل محمد رمزى محمد منير خليلطارق فاروق محمود نصيرفاروق مجاهد شحاتة على حريزفايز إبراهيم محمد أحمد أبو حربهانى يوسف عبد الشهيد جرجسخالد أبو الوفا محمد محمددينا محمد نبيل محمد هلالىباهر محمد أمين مغازىتيسير محمد رزق مطرسامح محمد أنور أحمد عصمت الساداتحنا جريس قلدى توماسأشرف ثابت سعد الدين السيد جامععمرو عزت محمد السيدأكمل سامى نجاتى خطاب