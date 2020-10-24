اتحاد نقابى يمثل 3 ملايين عامل يؤيد انتخاب بايدن فى أمريكا

يستعد تحالفًا كبيرًا لعمال نقابات التشييد للإعلان عن تأييده للمرشح الديمقراطي جو بايدن ما سيعطيه دعمًا من كتلة مهمة من الناخبين في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية.وحسبما أفادت وكالة أنباء تاس كان اتحاد نقابات التشييد بأمريكا الشمالية، وهو ائتلاف يضم 14 نقابة تمثل قرابة ثلاثة ملايين عامل في الولايات المتحدة، يقف على الحياد بينما يدرس سياسات الرئيس دونالد ترامب وآثار الخطط التي يقترحها بايدن للبنية الأساسية والمناخ.وقال مصدر مطلع إن ترامب تودد الاتحاد، لكن الاتحاد غاضب من غياب المزيد من إجراءات التعافي من فيروس كورونا التي من شأنها أيضا تعزيز أهدافه.وقال رئيس الاتحاد شون ماكجارفي في بيان له: "سيخدم جو بايدن الطبقة العاملة في أمريكا لأنه فعل ذلك في السابق".وأضاف أن "خطته لتشييد بنية أساسية نابضة بالحياة ومستدامة بجانب مستقبل آمن للطاقة يدعم عمال نقابات التشييد وأسرهم".ووصف ماكجارفي إدارة ترامب بأنها قدمت "أربع سنوات من الحنث بالوعود" و"الحرب على الطبقة المتوسطة".وكان الاتحاد قد أيد رسميا المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، لكن نصف أعضائه صوتوا لصالح ترامب.