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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تنوى فرض قيود جديدة إثر زيادة قياسية فى إصابات كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلن رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران علي رضا زالي، أن بلاده تعتزم فرض قيود جديدة بعد تسجيل زيادة قياسية في عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال في تصريحات صحفية: "أحد قرارات لجنة مكافحة فيروس كورونا هو خفض عدد الموظفين في الهيئات الحكومية بنسبة 50 في المئة الأسبوع القادم، ومجيء العمال إلى العمل يوما وغيابهم آخر".

وأضاف أنه من المتوقع استمرار القيود لنحو شهر في طهران، حيث أثار انتشار الفيروس قلقا شديدا.

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 6134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 556891 إصابة في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما السادات لاري للتلفزيون الحكومي في وقت سابق إن 335 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 31985.

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