رئيس بلدية نيويورك يرد على وصف ترامب مدينته بـ«مدينة الأشباح»

رد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو على انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدينة، وصفها فيها بـ«مدينة الأشباح» جراء فرض قيود احتواء جائحة كورونا.وقال دي بلازيو: «فلنتحدث عن مدينة نيويورك: قدرة هائلة على إجراء فحوص مجانية، مدارس مفتوحة، ومعدلات إصابة سائرة نحو الانخفاض، سوف نعود بقوة، ولا فضل في ذلك للرئيس ترامب»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف: «مدينة الأشباح الوحيدة ستكون منتجع مار الاجو "المملوك للرئيس دونالد ترامب"، بعد أن يجبر على التقاعد يوم الانتخابات».وكان ترامب انتقد إغلاق المطاعم والشركات في نيويورك، قائلًا: «إن المدينة تحتضر، وسكانها يغادرونها».