تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 مايو

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 6 مايو الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 74 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 9658 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 357 ألفا و693 شخصا.وأضافت أن 1648 مصابا بحالة خطيرة حاليا، مؤكدة شفاء 1493 مريضا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 311 ألفا و520 شخصا.يذكر أن معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا عادت منذ حوالي أسبوع إلى المستويات التي كانت في أوائل مايو الماضي، حيث تسجل السلطات نحو ألفي إصابة جديدة أو أكثر يوميا.وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد تحدث مؤخرا عن بلوغ تركيا "الذروة الثانية" لانتشار الفيروس.