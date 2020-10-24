رسالة موسيماني لجماهير الأهلى: سنفوز بالكأس هذه المرة

بعث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.وحقق الأهلي الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف النهائي... لباقي التفاصيل اضغط