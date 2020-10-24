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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تستحدث خدمات إلكترونية جديدة بالمرور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمنس والخدمات الجماهيرية التس تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها، وفي ضوء ما تقرر بشأن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020م، فقد تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها «ذات ملصق إلكتروني»، وكذا إستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي:
1- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.
2- اختيار خدمات المركبات.
3- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.
4- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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