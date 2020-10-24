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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-10-2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم السبت 24-10-2020، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، يواصل سعر الريال السعودي اليوم استقراره في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة الأجنبية، وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال ال سعودي اليوم السبت 24-10-2020

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاء فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وحقق فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويرتبط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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