بنسبة 5%.. 4 شروط لاستحقاق الموظف علاوة تشجيعية

تعد العلاوات التشجيعية واحدة من بنود الأجر الوظيفي التي حددها قانون الخدمة المدنية بنسبة 5% وتصرف وفق سلطة جوازية لجهة العمل، بناءًا على عدد من الضوابط والمعايير.وأشار تقرير صادر عن جهاز التنظيم والإدارة إلى أن صرف العلاوة التشجيعة يتطلب حصول الموظف على تقرير تقييم أداء بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة خلال 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده.وأضاف التقرير أنه حال التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية يحصل عليها الموظف الأعلى فى مرتبة تقييم الأداء، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي.