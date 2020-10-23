الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهارب هشام عبدالله يستخدم دعاء خليفة، عضو تمرد، ويقومون بعرض مقاطع صوتية لها بلا أي مصداقية، لافتا إلى أن "دعاء" في ورطة، وتظن أن الخروج منها ببث فيديوهات تقوم فيها بتشويه عدد من الأشخاص.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "دعاء تكلمت عني شخصيا، وتحدثت عن راتبي، وأنا أقول إن كلام إعلام إسطنبول لا يؤثر فيا، وكل ده لا يعنيني، لأنني أمام مجموعة من الكذبة".