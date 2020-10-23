تفاصيل اجتماع نائب محافظ الوادي الجديد مع لجنة أزمة كورونا

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماعا مع أعضاء لجنة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز الخمسة ووكلاء وزارتي الصحة والتعليم والقيادات الأمنية بالمحافظة.حيث تم استعراض خطة المواجهة التي نفذتها اللجنة خلال الموجة الأولى ومناقشة أوجه الاستفادة منها بخطة الاستعداد للموجة الثانية، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمراكز لمواجهة الفيروس، وتشديد المتابعة والرقابة على هذه الإجراءات بكافة المرافق وخاصة المدارس بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابة بالفيروس وفقا للتقارير الرسمية.كما وجهت نائب المحافظ الشكر للفرق على المجهود المبذول بالجاهزية التامة بكافة المنشآت الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة وحصر الاحتياجات لتوفيرها بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل دور فرق الترصد للحالات المصابة واللجان الفرعية بالمراكز وتكثيف المرور على أماكن التجمعات وتلقي الخدمات للتأكد من إجراءات التباعد الإجتماعي، وتشكيل لجنة مرور على المدارس يوميًا للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية المتبعة.من ناحية أخرى، تابعت نائب المحافظ آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز وإجراءات حصر الحالات المستحقة للدعم الذي أقرته مبادرة "حياة كريمة" لسداد قيمة التصالح لغير القادرين على السداد وفقًا للبحث الاجتماعي للحالات، كما شددت على توفير كافة سبل الراحة للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي تجري غداََ وبعد غد، ومتابعة وتنظيم دخول وخروج الناخبين بما يضمن عدم التزاحم والتجمع، والتأكيد على الحيادية التامة تجاه جميع المرشحين.