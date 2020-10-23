مصدر طبي: مدرسة تلا خالية من كورونا بعد سلبية مسحة الطالب

أعلن مصدر طبي بوزارة الصحة، عن سلبية النتيجة لطالب مقيد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة سعيد التراس الابتدائية التابعة لإدارة تلا التعليمية، بمحافظة المنوفية، عقب ظهور النتيجة من المعامل المركزية لوزارة الصحة.وأكد المصدر الطبي، أن المدرسة خالية من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب الاشتباه بخمس طلاب الأربعاء الماضي، وأخذ مسحة للطالب "م.م.ج" مقيد بالصف الرابع.وأشار مصدر طبي بمديرية الصحة، إلى أن الطالب هو "م.م.ج" مقيد بالصف الرابع الابتدائي، بالمدرسة، ووالدته تعمل ممرضة بمستشفى تلا المركزي، وتم سحب العينة بمستشفى تلا وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للاطمئنان على الطالب.وأضاف المصدر، أنه تم خضوع أحد الطلاب الخمسة الذين تم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، بمدرسة سعيد التراس التابعة لإدارة تلا التعليمية، بمحافظة المنوفية، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أو عدمه وخضوعه للعزل المنزلي حتى ظهور النتيجة، على الرغم من نفي مديرية التربية والتعليم في بيان رسمي.