عضو بـ«الكونجرس» يطالب أمريكا بالاعتراف رسميا بجمهورية قره باغ

قال عضو الكونجرس الأمريكي آدم شيف، إن تركيا وأذربيجان تشنان حربا منذ أكثر من شهر على إقليم ناغورني قره باغ وقصف المدنيين والكنائس وارتكاب جرائم حرب ما أسفر عن قتل أكثر من 800 جندي أرمني، بالإضافة إلى العشرات من المدنيين.وأضاف عضو الكونجرس: "أطالب رسميًا باعتراف الولايات المتحدة بجمهورية أرتساخ المستقلة - قره باغ-".وتابع: لا يمكننا أن نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه، إذا كانت أذربيجان وتركيا عقدتا العزم على شن حرب فعلى الولايات المتحدة ومجموعة مينسك والمجتمع الدولي أن يوضحوا أنهم لن ينجحوا في أهدافهم. فإذا استمروا في هذه الحرب فستكون هناك عواقب"، مؤكدا أن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي.