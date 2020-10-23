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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي خلال جولة بمشروعات في القاهرة: «مش عايزين نسيب الكمامة»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:46 م
السيسي
السيسي
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق في القاهرة الكبرى بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وطريق السويس.

كما تفقد الرئيس محور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائرى الأوسطى، وتابع مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة، مرورا بكوبري البدرشين أعلى نهر النيل الذى يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين، حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة.

وقال الرئيس: «عزبة الوالدة عوضتوا الأهالى؟»، ليرد المشرف على المشروع: «الأهالي اتعوضوا»، كما سأل السيسي عن بعض الأشياء الموجودة أسفل الكوبري، ليرد المشرف: «دي تبع الري، مشايات بيطهروا بيها النيل»، ليعلق الرئيس: «من فضلك كل الحاجات المحيطة تترفع».

وأثناء تفقد عدد من المواقع شدد الرئيس على إنشاء أنفاق أسفل الطريق للمزارعين، وطالب بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وسأل الرئيس عن سبب تأخر إنشاء مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، قائلًا: «إحنا اتأخرنا ليه»، ليرد المشرف على المشروع: «بسبب الإزالات».

وهنأ الرئيس العاملين بالمشروعات قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين، عايزين نخلص»، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة: «مش عايزين نسيب دي خالص». شاهد من هنا

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