مراقب دولي: أتشرف بمتابعة انتخابات «النواب» في مصر

أعرب صالح عيسي، عضو مراقب في البعثة الدولية المشتركة من دولة تشاد، عن سعادته بتواجده ضمن البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر 2020، قائلا: «أتشرف بأن أكون متابع دولي في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة»، مشيدا بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وضمان سير العملية الانتخابية، وأولهم تعقيم اللجان وارتداء الكمامات.وأضاف عيسي في تصريحات لـ«الدستور» أنه من ضمن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر بشأن المؤتمرات الجماهيرية، قررت أن تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه كانت المؤتمرات تغطى فعاليات الانتخابات بشكل مباشر وفي ظل جائحة كورونا تم تعويض ذلك بعقد المؤتمرات عبر منصة التواصل الاجتماعي، وهو أسلوب جديد ومبتكر وأفضل، لأن السوشيال ميديا يصل لكافة المواطنين ليس بنطاق الدائرة الانتخابية فقط ولأكبر عدد، ويزيد من حالة الوعي في المجتمع.وأشار إلى أن المتابع الدولي يتابع الانتخابات وفقا لشروط دولية بناء على ما وضعتها الأمم المتحدة من معايير وشروط ويتم متابعة اللجان الانتخابية ومدى تطبيقها للشروط، ويتم إعداد تقارير يتم رفعها للجهات المعنية، مضيفا أنه شارك كمتابع دولي في استفتاء تعديل الدستور وكان هناك خطوات إيجابية منها وجود لجان للوفود وكانت خطوة إيجابية فهناك تسهيلات للمشاركة السياسية.