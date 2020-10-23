الباز: التصويت فى الانتخابات «فريضة وطنية»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التصويت في الانتخابات يمكن اعتباره فريضة وطنية، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته.





وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مصر تواجه أعداءها بمؤسساتها القوية، وكلما كانت هذه المؤسسات قوية وراسخة، كانت الدولة المصرية أقوى في حربها، مضيفا أن الإعلام يوجه للمصريين ويحشدهم لنزول الانتخابات، ولكن لا يتدخل ولا يوجه في اختيار أي من المرشحين أو من القوائم.