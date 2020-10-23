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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:07 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتا إلى أن دورهم يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من إجرائها دون أي عوائق مع الالتزام بالحيادية والشفافية.

ووجه محافظ مطروح، لرؤساء المدن ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية، سواء تكثيف جهود النظافة داخل وخارج اللجان وإجراءات التطهير والتعقيم بالإضافة إلى توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية والعمل على تهيئة اللجان.

وشدد محافظ مطروح على تعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى المتابعة من خلال غرف العمليات بكل مدينة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة.

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