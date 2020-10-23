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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز المليون

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:31 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون اليوم الجمعة.

وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة.

يشار إلى أنه بذلك تصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون وروسيا التي سجلت 1.5 مليون. كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة.

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