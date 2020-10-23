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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق الخولي: الانتخابات البرلمانية تنذر بعهد جديد للحياة الحزبية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:47 م
طارق الخولي
طارق الخولي
محمد الشريف
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قال طارق الخولي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية تنذر بعهد جديد للحياة الحزبية، مضيفا «نحن على الطريق الصحيح في تدعيم البنية السياسية والحزبية للدولة ككل».

وأضاف «الخولي» أن الحياة الحزبية القوية هي حصن مصر لحمايتها من قفز تجار الدين على المؤسسات الدستورية للدولة المصرية ولو بعد حين.

تنطلق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، غدا السبت، وعلى مدار يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

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