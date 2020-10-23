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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 222 ألفا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:57 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، بأن عدد إصابات فيروس كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و387047 حالة بزيادة 74380 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 222447 بعد أن أودى المرض بحياة 1009 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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