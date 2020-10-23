«تضامن الشرقية» تحتفل بالذكرى السنوية لإنشاء دار بسمة للإيواء (صور)

أقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، احتفالية الذكرى السنوية لإنشاء دار بسمة لرعاية مشردى الشوارع، وذلك بمقر دار رعاية الأطفال والكبار فاقدى الرعاية، بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى، ومجلس إدارة دار بسمة.وأناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، لحضور الاحتفالية، وحضر كل من محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، والمستشار إيهاب جودة، رئيس مجلس إدارة دار بسمة للإيواء، وحازم الملاح، ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعى، ومجموعة من نزلاء دار بسمة للإيواء، إلى جانب مجموعة من الأطفال بلا مأوى وفاقدى الرعاية من نزلاء المجمع.وتضمنت الاحتفالية كلمة لنائب محافظ الشرقية، وكلمة لإدارة الدار، وقدم النزلاء عرضا تمثيليا من إعدادهم وتمثيلهم، وذلك وسط تشجيع كبير من الحضور.يذكر أن دار بسمة لرعاية المشردين بدأت كفكرة لمجموعة من شباب محافظة الشرقية، وهى الأولى من نوعها فى مصر، ليتم إشهارها تحت مظلة التضامن الإجتماعى، إلى أن تم تطبيق تجربة الدمج هذا العام بين المشردين من كبار السن وبين أطفال بلا مأوى، ليصبح مجمع رعاية الأطفال بلا مأوى بيتا يمثل حياة عائلية بين الكبار ممن فقدوا آباءهم والكبار الذين فقدوا أبناءهم.