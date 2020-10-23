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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إنشاد أغنيات سامي يوسف وسط تفاعل جمهور مهرجان سماع الدولي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:10 م
مهرجان سماع الدولي
مهرجان سماع الدولي
إيمان عادل
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أنشدت فرقة إندونيسيا الصوفي، أغاني المطرب سامي وسط تفاعل مع أغنية "الله غفور"، وإقبال كثيف على متابعة فرقة إندونيسيا الصوفي "داعي الندى"، وذلك في إطار فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

وعزفت الفرقة عدة أغنيات وابتهالات منها: "يارب صلي، يا الله"؛ وغيرها.

يذكر أن مهرجان سماع للإنشاد الصوفي قد جرى افتتاحه مساء أمس الخميس بحضور إيناس عبدالدايم، ويستمر المهرجان حتى 29 من نفس الشهر، تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، وبالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء، وتحل دولة لبنان ضيف شرف المهرجان.

وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم، ويُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومي شيخ المنشدين.

ومن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، والمتحف القبطي، ومجمع الأديان الذي سيُقام فيه احتفالية ملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" في دورته السادسة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتشارك فيه معظم الفرق في قداس كوني مع الجمهور، وفي ختام المهرجان 29 أكتوبر ستقام احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان "يا جمال النبي"، ويهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي، والقبطي، والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان "المحبة- التسامح- السلام".

يذكر أن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يهدف إلي إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة في العالم أجمع؛ لتؤكد على جوهر الأديان وضيف شرف المهرجان دولة لبنان ويشارك في دورة هذا العام 20 فرقة مصرية وفرق أخرى من مختلف دول العالم مقيمة في مصر منها روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا ولبنان والصين والسودان وجنوب السودان وفلسطين ومصر ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في بلدها الثاني مصر.

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