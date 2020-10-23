«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطوبة طفلي عين شمس

‏كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكذا عرضه ببعض القنوات الفضائية يتضمن إقامة حفل خطوبة لطفلين بمنطقة مساكن عين شمس بالقاهرة.وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن، مؤكدة أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إقامة أحد الأشخاص حفل "تنجيد" لكريمته 23 سنة لقرب زواجها، إلا أن المذكور قام بالمزاح مع أحد أصدقائه المدعوين والاتفاق معه على زواج نجلته الصغرى - 11 سنة من نجله 12 سنة عقب بلوغهما السن القانونية، وصورا مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح إلا أن الصور والفيديو تم تداولها على غير الحقيقة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏