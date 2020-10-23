وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات النواب بالشيخ زايد غدًا

يدلي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته غدا السبت، في انتخابات مجلس النواب، بالمدرسة المصرية اليابانية بقسم ثان في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة الساعة الثانية ظهرا.تنطلق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، غدا السبت، وعلى مدار يومى السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب.وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.