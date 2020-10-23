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عالم

وزير الأوقاف الجزائري: التصويت للتعديلات الدستورية من مراحل تحصين البلاد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:21 م
يوسف بلمهدي
يوسف بلمهدي
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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر المقبل يعد مرحلة من مراحل تحصين البلاد.

وقال بلمهدي - في تصريحات اليوم الجمعة- إن "الجزائر بدأت مسار الإصلاحات التي تصب في صالح استقرار البلاد، والتي كانت بدايتها بإجراء الانتخابات الرئاسية لتأتي مرحلة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، والتي تسير ضمن سياق الإصلاحات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بأن تتم مراجعة هذه الوثيقة خلال السنة الأولى من فترته الرئاسية".

وأشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري يشكل منطلقا للجزائر الجديدة، مؤكدا أن التصويت لصالحه سيعزز الأمن والاستقرار.

وأوضح أن وزارته لديها القدرة على إقناع المواطنين بأهمية التصويت في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن الانضباط وطريقة التنظيم في المساجد عقب إعادة فتحها، وكذلك الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي كلها عوامل تعكس قدرة هذا القطاع على تحقيق ذلك.

وحث بلمهدي المواطنين عامة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف خاصة على تجنب السلبية خلال الاستفتاء المقبل، مطالبا إياهم بممارسة حقهم الدستوري بالتصويت.

وأكد أن مشروع تعديل الدستور يستمد مضمونه من مبادئ ثورة نوفمبر 1954 ويحافظ على النسيج الاجتماعي الوطني ويكرس مطالب الحراك المبارك.

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