«التعاون الإسلامى» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:23 م
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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.
وأعربت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى تدشين عهد جديد للشعب الليبي، من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأعربت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى تدشين عهد جديد للشعب الليبي، من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي.