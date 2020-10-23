«التعاون الإسلامى» ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.وأعربت الأمانة العامة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى تدشين عهد جديد للشعب الليبي، من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي.