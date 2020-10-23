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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

273 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:25 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 55 ألفا و630 حالة إصابة، و1897 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمر صحفي اليوم إن الجزائر سجلت 273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة و9 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفا و788 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 33 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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