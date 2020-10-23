الصالون الثقافي لأطباء سوهاج يناقش رواية «أولاد الناس»

عقدت نقابة الأطباء بسوهاج، صالونها الثقافي لمناقشة رواية "أولاد الناس" بحضور الدكتورة ريم بسيوني مؤلفة الرواية، وأدارت الصالون الدكتورة رانيا الباهي عضو مجلس نقابة الأطباء بسوهاج ومسئول النشاط الاجتماعي بالنقابة.وتحدثت الدكتورة ريم بسيونى، رئيس قسم علم اللغويات بالجامعة الأمريكية، عمران القاهرة فى زمن المماليك، كما تم وصفها فى الرواية، والعمارة المملوكية التى دارت بها أحداث روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك".فيما قالت الدكتورة رانيا الباهي عضو مجلس نقابة الأطباء بسوهاج ومسؤول النشاط الاجتماعي، إننا مستمرين في النشاط الثقافي داخل أروقة النقابة من خلال الصالونات الثقافية المتنوعة التي تعقدها النقابة بشكل دوري تستضيف فيها كبار الكتاب والروائيين وأننا بصدد تجهيز احتفال للمولد النبوي ونستضيف فيها فرقة "الأخوة أبو شعر" للإنشاد الديني وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها.يذكر أن الدكتورة ريم بسيونى، لها سبع روايات وصدرت كلها فى عدة طبعات وتم ترجمة معظم أعمالها إلى لغات أخرى، وقد حصلت على عدة جوائز محلية ودولية، آخرها جائزة نجيب محفوظ للأدب لأفضل رواية مصرية لعام 2019 -2020 عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك".