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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:20 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
أسوان_إسراء توفيق
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أصيب 6 أشخاص بينهم طفل، إثر انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل أثناء توجههم بالطريق المؤدي لقرية كركر بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل أثناء توجههم بالطريق المؤدي لقرية كركر بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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