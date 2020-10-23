لأول مرة.. ريم مصطفى تخوض تجربة المسرح

تستعد الفنانة ريم البارودي، لخوض تجربة المسرح لأول مرة من خلال عرض مسرحي ستعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.وقالت "ريم" لـ"الدستور"، إنها لم تتخذ قرار المسرح بسهولة ووصفته بالمرعب، مشيرة إلى أنه رغم ذلك يعد من التجارب الممتعة، خاصة وأن الفنان الذي يشارك في الاعمال المسرحية يحصد نجاحه وهو على خشبة المسرح بسبب ردود أفعال الجمهور المباشرة.وأشارت ريم مصطفى إلى أنها تشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، ولكن تعطل استكماله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستظهر من خلال دور جديد ومختلف وهو ما سيلاحظه الجمهور فور طرحه بالسينمات، لافتة إلى أنها تعتبر جملة "علمني الصبر شعار هذا العام بعد الظروف التي مرينا بها بسبب كورونا".وأعربت ريم مصطفى عن سعادتها بنجاح مسلسل "شديد الخطورة" والذي تعتبره تجربة قاسية، ولكنها استمتعت بها، خاصة انه من نوعية الدراما الديجيتال، مؤكدة أنها تحدت نفسها في هذا العمل بتقديم الأكشن.