حافلة الأهلي تصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الوداد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم في جولة الإياب.وكان الأهلي فاز على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وسجل هدفي الأهلي في مباراة الذهاب محمد مجدي أفشة وعلي معلول.