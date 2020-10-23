إحباط تهريب 8 صقور نادرة بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب الدولى برئاسة الدكتور سامى رمضان، من ضبط محاولة تهريب عدد من الصقور الحية النادرة.اشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة ومحمد الصباغ مدير إدارة جمارك قرية البضائع فى أحد الصناديق الفوم المعبأ بها السمان نظرا لاختلاف الوزن، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول إحدى شهادات المصدرة للشارقة على طائرة خطوط العربية، وبفتح الصناديق تبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية.فيما قرر الدكتور سامى رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التى قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية؛ للتعامل مع الصقور وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها.