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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3685 إصابة جديدة و73 وفاة بكورونا في المغرب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:59 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 3685 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 190416 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2963055 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في الثاني من مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3205 حالات، كما تم تسجيل 2694 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 157175.

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