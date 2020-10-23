زيزيت سالم تكتب: مهندس الرواية يقف على عتبات الجنة

رواية عتبات الجنة للروائي "فتحي امبابي" المعروف بلقب مهندس الرواية المصرية والذي لديه هاجس البحث عن مفتاح الشخصية المصرية وهويتها والتاريخ المسكوت عنه، يتجول مع هاجسه عبر سبعة أعمال روائية ومجموعة قصصية.تتناول رواية عتبات الجنة الفترة التالية للثورة العرابية، حين صدر قرار بحل الجيش المصري، ثم قررت بعدها الحكومة إرسال اثنى عشر ضابطا مصرياً في مهمة بأعالي النيل .حاول الكاتب تصوير حياة هؤلاء الضباط الذين كانوا من الثورة العرابية وعفي عنهم بعد الحكم بإعدامهم ليذهبوا إلى هذه المهمة العسكرية لبسط النفوذ المصري وقياس النيل والقضاء على الحركة المهدية .يروي لنا الكاتب من خلال رواية طويلة تقع في 418 صفحة ومكونة من سبع عتبات هي: سكرات الموت، البرزخ، المطهر، اليداءة، طقوس الدم، تباريح الهوى، طبول الحرب، يروي لنا أحداث تاريخية حقيقية ويضفرها بخياله الأسطوري فيدفعنا الى أن نتساءل: هل توجد علاقة بين عتبات الجنة وهذه العتبات السبع؟ أم أن هذه عتبات وتلك عتبات أخرى؟حفلت الرواية بجماليات كثيرة، فلم يترك الروائي أية تقنية روائية إلا ووظفها داخل بنية العمل الروائي، وقد ساعده على ذلك قدرته الفائقة على التصوير، تصوير الأحداث والشخصيات والأماكن والطبيعة بكل ما فيها من حيوانات وطيور ووحوش وجبال ووديان ومصطلحات تناسب الحقبة التاريخية مثل : النشع، بحراية الفرن، اليمك: طعام المساجين،الميرة:طعام الجنود أثناء الحرب، وأخرى كثيرة على سبيل المثال لا الحصر .كما احتشدت الرواية بالخرائط والصور والإشارات المرجعية واستخدام أشكال مختلفة وأنواع متعددة من الخطوط والاستشهاد بالآيات القرآنية والمأثورات والوثائق والأشعار والرسائل واللوحات وصور الشخصيات والأساطير عبر مخيلة إبداعية وخلق عالم فانتازي يحاكي الأحداث الحقيقية للرواية مثلما كانت قبيلة آكلي لحوم البشر .يقول فتحي امبابي أن فكرة الرواية خاطرته بعد قراءة كتاب اقتناه من الهيئة المصرية للكتاب اسمه "المديرية الاستوائية" واشتراه بخمسون قرشا وأنه كتب هذه الرواية ثلاث مرات خلال سبع سنوات حيث اختلق الشخصيات المصاحبة للضباط، فكان لكل زوجة حكاية ولكل طفل قصة، وأنه سافر بنفسه الى السودان حتى يكون قريبا من جغرافيا ومكونات الشخصيات، وخصوصا أنهم مصريون وسودانيون عرب وأفارقة، وقد استقبله المثقفون السودانيون هناك بمحبة لا حدود لهايحكي الكاتب عبر مسيرة ملحمية حكاية الضباط الاثنى عشر الذين خرجوا من مصر إلى خط الاستواء شباباً برتبة الملازم، وخاضوا معارك لتحرير العبيد ومحاربة الرق وزرعوا أرضاً حتى لا يزاحموا الوطنيين فى طعامهم، ولم يتخلوا أبداً عن انضباطهم العسكرى حتى فى الأدغال وبين آكلى لحوم البشر، فكانوا لا يفوتون فرصة لتحية العلم المصرى تحت سماء المنفى ، قُتل منهم أربعة فى فخاخ معارك دبرها ومولها تجار دين ودنيا وعمالة لأوروبا الاستعمارية، وسقط اثنان بأمراض استوائية لاعلاج لها، وبقى خمسة يخوضون غمار الطوفان والأدغال، لم يتخلوا عن رباطة جأش فكانوا خير أجناد الأرض حقاً، ترقوا بجدارة إلى رتب يوزباشى وصاغ، لكن لم يعد منهم إلى مصر بعد سبع سنوات من هذه الغربة الوحشية غير واحد، هو اليوزباشى مصطفى العجمى .تم نفي الضباط مع أُسرهم إلى مجاهل قلب أفريقيا، بهدف مُعلن هو «القيام بحملة عسكرية لنقل مؤن وعتاد عسكرى إلى (لادو) عاصمة (مديرية خط الاستواء) التابعة للحكم المصرى، ورفع قطاعات أعالى النيل الأبيض وقياس تصريفاته عند المنابع لاستكمال دراسة نظارة الأشغال والرى لإنشاء خزان جنوب أسوان»، أما الهدف الحقيقى الذى أضمره ودبره «السير أفلين وود» الذى عيَّنه الخديو توفيق سرداراً للجيش المصرى، فكان التخلص العاجل من هذا التجمهر الخطِر كى لا تشتعل الثورة من جديد، وإلحاقاً بهؤلاء الضباط الاثنى عشر تم تجميع ثلاثة عشر ألف جندى من جيش الثورة المهزومة، حملتهم السفن ـ على عجل ـ من ميناء السويس إلى ميناء سواكن، تاركين وراءهم القوات البريطانية ترتع على أرض الوطن، الوطن الذى لن يروه ثانية، وكأن حلم الحرية الذى داعب خيالهم يوماً، تحول إلى عقاب بالموت ."عتبات الجنة" لها جزء ثان هي رواية «منازل الروح»، يصف فيها الكاتب حياة هؤلاء الضباط الأبطال الحسيني عبد الغفار ، حواش منتصر، محمد أمين وغيرهم وهم يمضون فى أعالى النيل تحت العلم المصرى وروحهم مسكونة بنهر النيل الذى ينبع «كما فى الأساطير القديمة» من الجنة التي يخطون فوق عتباتها متوجون بأكاليل الغار وأغصان الزيتون .في النهاية، لن تجد حكاية تروى عن جيش منتصر يأخذ البيعة لسلطان مهزوم، لن تجد حكاية عن جيش يهتف بإسم ملك باع البلاد وآثر أن يحل جيشه ويعيده مهزوما الى حقوله ويلقي به الى مذابح السودان، لن تجد حكاية تروي اسطورة الأميرات الأخوات لخمس اللائي جعلن من أرواحهن مأوى لأصغر ضباطهم في عالم الوحدة ومن قلوبهن شهدا ومن حياتهن قربانا لبقائه حيا، لن تجد أسطورة تشبه حكاية الفارس الأسمر الذي جاب منابع النيل وعبر سرة الأرض الى حوض نهر الكونغو العظيم وليس في جعبته سوى حب الأهالي واحترام الخصوم وغدر الصحاب، ربما لن تجد هذه الحكايات في كتب التاريخ الموجودة لكنك ستجدها في عتبات الجنة للكاتب الروائي الكبير فتحي امبابي