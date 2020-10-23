4.7 مليون جنيه حصيلة البيع في مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة

أقيمت جلسة مزاد علنى لبيع 51 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضى، بقاعة النادى المصرى القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في مصر القديمة.وخلال جلسة المزاد العلنى تم بيع 19 لوط بيعا نهائيا، وتبقى 32 لوط لم تبع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 4 ملايين و754 ألف جنيه.يذكر أن هذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.